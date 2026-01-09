Ingresar
Una santiagueña se llevó un pozo récord en Bingos del Sol

La afortunada jugadora ganó $12.867.859 en el sorteo del fin de semana y celebró un cierre espectacular del entretenimiento que ofrece Casinos del Sol.

Hoy 11:58

Anoche, Bingos del Sol volvió a hacer feliz a una apostadora santiagueña que se quedó con un pozo acumulado de $12.867.859, en el sorteo de las 22 horas. El premio marca un récord y cerró de manera especial un fin de semana lleno de emociones para la vecina ganadora.

El sorteo de Bingos del Sol permite a los jugadores participar de forma online, ingresando a www.bingodelsol.com.ar, donde se pueden adquirir cartones y seleccionar el sorteo deseado. Los créditos se pueden comprar mediante transferencia bancaria o de manera presencial en cualquiera de las salas de juego de Casinos del Sol.

Los sorteos se realizan cada media hora, y todas las partidas participan por el pozo acumulado, ofreciendo oportunidades constantes de ganar. Los interesados pueden jugar todos los días, de 20:30 a 01:30 horas, poniendo a prueba su suerte y la posibilidad de convertirse en los próximos ganadores.

