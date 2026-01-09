Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 ENE 2026 | 23º
X
Somos Deporte

La LPF presentó su nueva identidad: el hincha como símbolo central del fútbol argentino

Con la imagen que busca representar de manera fiel la esencia del fútbol argentino: la pasión del hincha.

Hoy 12:24
Logo LPF

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) presentó oficialmente su nueva identidad audiovisual luego de varios meses de trabajo conjunto entre los equipos de diseño de la LPF y la AFA. El lanzamiento del manual de marca marca el inicio de una nueva etapa institucional, con una imagen que busca representar de manera fiel la esencia del fútbol argentino: la pasión del hincha.

El concepto central que atraviesa toda la nueva identidad es claro: en la Argentina, el fútbol no es solo un deporte, es una religión popular. Esa devoción quedó expuesta ante el mundo durante el Mundial de Qatar 2022, donde la hinchada argentina copó estadios, popularizó cánticos y conquistó incluso a países lejanos como India o Bangladesh, que adoptaron los colores celeste y blanco como propios.

Esa pasión tiene su raíz en las competencias locales. Desde los estadios llenos cada fin de semana, pasando por las movilizaciones masivas de hinchas en finales internacionales, hasta los Superclásicos que se viven durante semanas enteras, el hincha argentino se convirtió en una marca cultural reconocida a nivel mundial.

A partir de ese concepto, el nuevo logo de la LPF rinde homenaje al verdadero protagonista emocional del juego: el hincha. La silueta de una persona alentando y levantando una bandera sintetiza unidad, emoción, orgullo nacional y pertenencia, valores que atraviesan a todo el fútbol argentino.

El logotipo se completa con las siglas LPF, en una tipografía de estilo futurista, geométrica y redondeada, pensada para aportar claridad, modernidad y coherencia visual. La paleta de colores está dominada por el celeste, azul y blanco, reforzando la identidad nacional y asegurando una lectura clara en todas sus aplicaciones.

El emblema oficial puede presentarse tanto con el símbolo del hincha y las siglas, como en una versión aún más sintética que prescinde de tipografías adicionales, apostando a una imagen directa, cercana y emocionalmente reconocible.

Según explicaron desde la organización, esta identidad busca que la LPF sea reconocida como la liga del hincha, una marca que representa la emoción compartida, el ritual colectivo del estadio y el sentimiento que une generaciones.

“Somos hinchada, somos fútbol”, es el mensaje que resume esta nueva etapa. Una identidad que no solo se ve, sino que se siente, se escucha y se vive en cada tribuna, en cada barrio y en cada camiseta.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Cayó una intensa lluvia en Santiago del Estero y hay alerta naranja: cómo seguirá el clima este viernes 9 de enero del 2026
  2. 2. En acción: los impactantes videos del avión hidrante de Santiago del Estero combatiendo el fuego en Chubut
  3. 3. Arranca la edición verano 2026 de “Santiago es tu Río” con propuestas para toda la familia
  4. 4. Añatuya: una joven de 19 años fue hospitalizada tras un intento de suicidio
  5. 5. Ojo de Agua: una discusión por una "pelopincho" terminó en amenazas y lesiones con arma blanca
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT