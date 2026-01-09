La LPF presentó su nueva identidad: el hincha como símbolo central del fútbol argentino

Con la imagen que busca representar de manera fiel la esencia del fútbol argentino: la pasión del hincha.

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) presentó oficialmente su nueva identidad audiovisual luego de varios meses de trabajo conjunto entre los equipos de diseño de la LPF y la AFA. El lanzamiento del manual de marca marca el inicio de una nueva etapa institucional, con una imagen que busca representar de manera fiel la esencia del fútbol argentino: la pasión del hincha.

El concepto central que atraviesa toda la nueva identidad es claro: en la Argentina, el fútbol no es solo un deporte, es una religión popular. Esa devoción quedó expuesta ante el mundo durante el Mundial de Qatar 2022, donde la hinchada argentina copó estadios, popularizó cánticos y conquistó incluso a países lejanos como India o Bangladesh, que adoptaron los colores celeste y blanco como propios.

Esa pasión tiene su raíz en las competencias locales. Desde los estadios llenos cada fin de semana, pasando por las movilizaciones masivas de hinchas en finales internacionales, hasta los Superclásicos que se viven durante semanas enteras, el hincha argentino se convirtió en una marca cultural reconocida a nivel mundial.

A partir de ese concepto, el nuevo logo de la LPF rinde homenaje al verdadero protagonista emocional del juego: el hincha. La silueta de una persona alentando y levantando una bandera sintetiza unidad, emoción, orgullo nacional y pertenencia, valores que atraviesan a todo el fútbol argentino.

El logotipo se completa con las siglas LPF, en una tipografía de estilo futurista, geométrica y redondeada, pensada para aportar claridad, modernidad y coherencia visual. La paleta de colores está dominada por el celeste, azul y blanco, reforzando la identidad nacional y asegurando una lectura clara en todas sus aplicaciones.

El emblema oficial puede presentarse tanto con el símbolo del hincha y las siglas, como en una versión aún más sintética que prescinde de tipografías adicionales, apostando a una imagen directa, cercana y emocionalmente reconocible.

Según explicaron desde la organización, esta identidad busca que la LPF sea reconocida como la liga del hincha, una marca que representa la emoción compartida, el ritual colectivo del estadio y el sentimiento que une generaciones.

“Somos hinchada, somos fútbol”, es el mensaje que resume esta nueva etapa. Una identidad que no solo se ve, sino que se siente, se escucha y se vive en cada tribuna, en cada barrio y en cada camiseta.