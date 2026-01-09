Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 ENE 2026 | 25º
X
Espectaculos

Christian Petersen rompe el silencio tras su internación

Tras varios días hospitalizado, el chef publicó un post que generó gran repercusión entre sus seguidores, despertando curiosidad sobre sus planes futuros.

Hoy 13:12

El cocinero Christian Petersen sorprendió a sus seguidores al repostear un mensaje de uno de sus emprendimientos gastronómicos con un importante anuncio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La historia de Instagram surgió a pocos días de que al chef le dieran el alta médica por el episodio de salud que sufrió durante una excursión al volcán Lanín.

Posteo Posteo

A través de sus redes sociales, Petersen comunicó que Paraje Ruta 8, un restaurante rutero que tiene junto a integrantes de su familia, reabrirá este fin de semana.

“Paraje Ruta 8: el sábado 10 de enero estamos de vuelta. Abrimos de 8 a 18″, lanzó. Petersen no especificó si va a estar en el lugar.

TEMAS Christian Petersen

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Cayó una intensa lluvia en Santiago del Estero y hay alerta naranja: cómo seguirá el clima este viernes 9 de enero del 2026
  2. 2. En acción: los impactantes videos del avión hidrante de Santiago del Estero combatiendo el fuego en Chubut
  3. 3. Se reprogramó el inicio de la edición verano 2026 de “Santiago es tu Río”
  4. 4. Ojo de Agua: una discusión por una "pelopincho" terminó en amenazas y lesiones con arma blanca
  5. 5. Añatuya: una joven de 19 años fue hospitalizada tras un intento de suicidio
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT