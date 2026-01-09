Christian Petersen rompe el silencio tras su internación

Tras varios días hospitalizado, el chef publicó un post que generó gran repercusión entre sus seguidores, despertando curiosidad sobre sus planes futuros.

Hoy 13:12

El cocinero Christian Petersen sorprendió a sus seguidores al repostear un mensaje de uno de sus emprendimientos gastronómicos con un importante anuncio.

La historia de Instagram surgió a pocos días de que al chef le dieran el alta médica por el episodio de salud que sufrió durante una excursión al volcán Lanín.

Posteo

A través de sus redes sociales, Petersen comunicó que Paraje Ruta 8, un restaurante rutero que tiene junto a integrantes de su familia, reabrirá este fin de semana.

“Paraje Ruta 8: el sábado 10 de enero estamos de vuelta. Abrimos de 8 a 18″, lanzó. Petersen no especificó si va a estar en el lugar.