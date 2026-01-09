Bruno Mars lanzó "I Just Might", el primer sencillo de su cuarto álbum, "The Romantic"

El primer álbum en solitario del cantante en una década, The Romantic , llega el 27 de febrero.

Hoy 13:42

Bruno Mars dio inicio a una nueva etapa en su carrera como solista con el lanzamiento de “I Just Might”, un single que llegó acompañado por un videoclip vibrante y optimista, donde el artista aparece cantando, bailando y celebrando junto a varios “Brunos” vestidos de traje.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Toca una canción para esta linda señorita / Porque si baila tan bien como se ve ahora / Puede que, puede que la convierta en mi bebé”, interpreta Mars en el estribillo del tema, ya disponible en Spotify, Apple Music y el resto de las plataformas digitales. “¿Pero de qué sirve la belleza si tu trasero no encuentra ritmo?”, añade con su característico humor.

Este próximo lanzamiento será el cuarto álbum solista de Mars y el primero en diez años, tras el exitoso 24K Magic (2016), ganador de los Grammy a Álbum del Año, Disco del Año y Canción del Año por “That’s What I Like”.

El nuevo disco, titulado “The Romantic”, incluirá nueve canciones y verá la luz el 27 de febrero.

Luego del proyecto Silk Sonic, Mars volvió a los primeros puestos de los rankings con impactantes colaboraciones:

“Die With a Smile” , su gran éxito junto a Lady Gaga , ganador de un Grammy en 2025.

, su gran éxito junto a , ganador de un Grammy en 2025. “APT.”, su furor global junto a Rosé, lanzado a fines de 2024 y nominado a tres Grammy, incluidos Grabación del Año y Canción del Año.

También formó parte de “Fat, Juicy & Wet” con Sexyy Redd, cuyo videoclip cuenta con la participación de Rosé y Lady Gaga.

El 8 de enero, Bruno Mars anunció además una gira de estadios de seis meses, que comenzará en abril y recorrerá dos continentes, marcando su regreso a los escenarios a gran escala.