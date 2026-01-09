“Se quedó enganchada con la parte genital de este chabón”: Moria opinó sobre Flor Vigna y Luciano Castro

La conductora no tuvo filtros al hablar de la relación pasada entre la bailarina y el actor, y reflexionó sobre las indirectas que Flor le sigue dedicando a su ex.

Hoy 14:36

Moria Casán opinó sin filtros sobre la relación que Flor Vigna y Luciano Castro mantuvieron en el pasado y deslizó una teoría que explicaría por qué la bailarina le sigue dedicando indirectas a su ex.

Al aire de La mañana con Moria (eltrece), la conductora se refirió al reciente posteo de la cantante, donde promocionó su nueva canción usando la frase viral “Oye guapa”, la misma que Castro le había mandado por audio a la joven danesa con la que se lo vinculó en medio del escándalo.

“Le falta soltar. Creo que ella se quedó enganchada con la parte genital de este chabón, Castro”, disparó la One.

Más allá de su picante opinión, sumó: “Yo quiero que esta chica tenga éxito por el esfuerzo que hace. Es una bailarina impresionante, ¡las cosas que hizo en el Bailando! Es un animal. Y hace boxeo también”.

Sin embargo, la One marcó una diferencia con la carrera musical de Vigna: “Pero en el canto le falta pegarla. No le falta canto, le falta pegar un éxito. Porque se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza y todo es autogestionado. Eso es muy valorable”.

La conductora fue más allá y recordó la diferencia que hizo la propia Flor Vigna entre sus ex: “Hasta lo comparó con Occhiato. Dijo que estaba encontrando la felicidad, como que el señor de ‘oye guapa’ era muy bueno en la horizontalidad”.