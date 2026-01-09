Final feliz: recuperaron la bicicleta robada a Milagros y la nena agradeció emocionada

Tras la viralización del caso y el trabajo conjunto de vecinos y la Policía, la bicicleta que le habían robado a la nena de 8 años en Villa del Carmen fue recuperada. Su papá y la pequeña hablaron con Noticiero 7.

Hoy 14:38

Lo que comenzó como una historia de dolor e indignación tuvo un desenlace esperanzador. La bicicleta que le habían robado a Milagros Pereyra, una nena de 8 años del barrio Villa del Carmen, fue recuperada en las últimas horas gracias al trabajo policial y a la colaboración de vecinos de la zona.

La buena noticia se conoció este viernes y fue confirmada por Cristian, el padre de la niña, quien dialogó en vivo con Noticiero 7. “Gracias a Dios pudimos encontrar la bicicleta de mi niña. Estamos muy agradecidos con los vecinos y con la Policía, que se movieron rápido”, expresó.

Según relató, el rodado fue hallado a partir de tareas realizadas por personal policial de la zona, que logró identificar al presunto autor del robo, un individuo vinculado a otros hechos delictivos en distintos barrios del sector sur. Minutos antes de la entrevista, la familia fue notificada oficialmente de la recuperación.

El robo había ocurrido el miércoles alrededor de las 18.30, cuando Milagros dejó su bicicleta por unos segundos en la vereda de su casa. Ese breve descuido fue aprovechado por delincuentes que se movilizaban en una motocicleta. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y las imágenes se viralizaron rápidamente.

Esa difusión fue clave. De acuerdo al testimonio del padre, numerosos vecinos aportaron registros fílmicos y datos que permitieron avanzar en la investigación. “La solidaridad de la gente fue fundamental. Muchos se acercaron para ayudar”, destacó.

Durante la entrevista, Cristian también advirtió sobre intentos de estafa que sufrió la familia en medio de la búsqueda, con llamados de personas que aseguraban tener la bicicleta y pedían dinero. Por ese motivo, pidió a la comunidad extremar precauciones ante este tipo de situaciones.

El momento más emotivo llegó cuando Milagros tomó el micrófono y agradeció entre sonrisas: “Muchas gracias por ayudarme a encontrar mi bici, me siento muy feliz”, dijo la nena, ya con la tranquilidad de saber que podrá volver a disfrutar de su regalo de Reyes.

La familia deberá completar los trámites correspondientes en sede policial para retirar el rodado, cerrando así una historia que, esta vez, tuvo final feliz.