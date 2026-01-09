“Viví Termas en Verano”: la ciudad se prepara para una temporada repleta de actividades

Termas de Río Hondo invita a turistas y familias a disfrutar de shows, gastronomía típica y eventos culturales durante enero y febrero.

Víctor Gauna, para Noticiero 7, estuvo en vivo desde Termas de Río Hondo para mostrar cómo se vive la temporada termal en pleno verano. Según el periodista, la ciudad “ha irrumpido en lo que tiene que ver con esto de destrozar y romper la estacionalidad que tenía Termas de Río Hondo”, consolidándose como uno de los espacios abiertos por excelencia de Argentina y Sudamérica.

La intendente de la ciudad adelantó el lanzamiento del programa “Viví Termas en Verano”, destinado a ofrecer a los visitantes una experiencia completa que combine entretenimiento, gastronomía, hotelería y cultura. Durante enero y febrero, Termas se prepara para eventos destacados, como la Fiesta de la Cerveza, que forma parte del calendario gastronómico y de ocio de la región.

Gauna recorrió la famosa Peña Show, donde Fernando, encargado de la Peña de Chani, comentó: “Muy contento. Empezó las vacaciones a nivel país y se nota. Ya estamos trabajando con turistas que nos visitan de paso o que se quedan varios días. Tenemos mucho para ofrecer: gastronomía, hotelería, cabañas, pileta y folclore.”

La oferta gastronómica de Termas es uno de los atractivos más importantes. Entre los platos típicos más pedidos por los turistas se encuentran el chivito tradicional del norte, el doradito a la parrilla, el tamal, la humita en chala y la humita al plato, además de innovaciones como la pizza milanesa de Chani Jr. Según los visitantes, provenientes de distintas provincias y países, la gastronomía es “espectacular y abundante”.

Entre los turistas que compartieron su experiencia en vivo con Noticiero 7, hubo familias de Entre Ríos y Catamarca, quienes destacaron la variedad de actividades y la tranquilidad que ofrece Termas de Río Hondo: “Nos sorprendió la cantidad de alternativas para chicos y adultos, la gastronomía y el folclore. Es un lugar para disfrutar y desconectarse”, aseguraron.

Gauna también consultó sobre el impacto del reciente temporal, y la intendente confirmó que no hubo mayores incidencias y que las calles se encuentran en perfecto estado. A pesar del cielo nublado y la humedad, el clima no ha impedido que turistas locales e internacionales disfruten de la temporada estival.

La combinación perfecta, según el periodista, es gastronomía típica, folclore y relax en el spa abierto por excelencia, convirtiendo a Termas de Río Hondo en un destino obligado para el verano.