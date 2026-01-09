Venezuela confirmó la visita de diplomáticos de Estados Unidos y anunció el envío de una misión a Washington

El Gobierno venezolano confirmó que recibirá a funcionarios del Departamento de Estado y enviará una delegación propia a Estados Unidos para avanzar en evaluaciones técnicas y logísticas.

El gobierno de Venezuela confirmó este viernes que recibirá a una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, quienes realizarán “evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática”.

La información fue difundida a través de un comunicado oficial emitido desde Caracas, en el que también se anunció que una delegación de diplomáticos venezolanos será enviada al país norteamericano “para cumplir las labores correspondientes”.

Venezuela y Estados Unidos no tienen embajadores ni personal diplomático completo en sus respectivas capitales desde 2019, cuando el gobierno de Nicolás Maduro expulsó a funcionarios estadounidenses en medio de la crisis política que llevó al reconocimiento internacional de Juan Guaidó como presidente interino.

Desde entonces, ambos países han mantenido contactos esporádicos a través de terceros o mediante encuentros discretos en territorios neutrales.

En el documento oficial, Venezuela denunció nuevamente “una agresión criminal, ilegítima e ilegal contra su territorio y su pueblo”, en referencia a la operación de extracción del Ejército norteamericano para extraer a Nicolás Maduro y Cilia Flores.

“A efectos de atender esta situación en el marco del derecho internacional y en estricto apego a los principios de soberanía nacional y de la Diplomacia Bolivariana de Paz, el Gobierno Bolivariano de Venezuela ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el Gobierno de los Estados Unidos de América", indicó el anuncio.

Esta acción, según señala el mensaje, tiene el “propósito de abordar las consecuencias derivadas de la agresión y del secuestro del presidente de la República y de la primera dama”.