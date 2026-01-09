Ingresar
Central Córdoba hizo oficial la llegada de Tiago Cravero

El Ferroviario sumó un nuevo refuerzo para la temporada 2026: el mediocampista llega a préstamo desde Belgrano y firmó contrato hasta diciembre de 2026.

Hoy 15:19

Central Córdoba confirmó la incorporación de Tiago Cravero, quien se transformó en nuevo jugador del conjunto santiagueño de cara a la temporada que se avecina. El mediocampista cordobés de 23 años, surgido en Belgrano y con último paso por San Miguel, arribó a préstamo desde el club de Alberdi.

El vínculo del volante con el Ferroviario se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, en una apuesta del cuerpo técnico por sumar juventud, dinámica y recambio en la mitad de la cancha para afrontar un año exigente tanto en el plano local como en los compromisos que se vienen.

De esta manera, Central Córdoba continúa moviéndose en el mercado de pases con el objetivo de reforzar su plantel y llegar de la mejor manera al inicio de la temporada, sumando alternativas en un sector clave del campo de juego.

