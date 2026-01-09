Ingresar
"Mi presente y mi futuro sos vos”: Icardi celebró su primer año con la China y lo liquidaron en redes

El futbolista recordó el inicio de su relación con la actriz, pero su posteo desató una catarata de críticas entre los usuarios.

Hoy 16:05
China Suárez y Mauro Icardi.

Este viernes, Mauro Icardi hizo un romántico posteo en su cuenta de Instagram para celebrar el primer aniversario del día en el que blanqueó su relación con la China Suárez.

Junto a un carrusel con 20 fotos de distintos momentos que vivió con la actriz, escribió un mensaje cargado de emotividad. “Hace un año subimos una foto y sin decir demasiado le contamos al mundo que nos habíamos encontrado“, introdujo.

En esa línea, destacó las virtudes de la ex Casi Ángeles en comparación a diferencia de Wanda Nara: “Lo que no se veía era la paz que me trajiste, la fuerza que me das, la complicidad, las risas, el amor real“.

“Gracias por caminar a mi lado, por sostenerme, por creer en nosotros incluso cuando no parecía fácil. Hoy no celebro una foto, celebro la mujer que amo, la historia que estamos construyendo y el futuro que sueño con vos”, agregó el delantero del Galatasaray de Turquía.

Luego, Icardi se mostró ilusionado de cara al futuro: “Que vengan mil fotos más, mil viajes, mil proyectos, mil amaneceres juntos. Mi presente sos vos, y mi futuro también”.

Por último, el exfutbolista del Inter de Milán concluyó: “Hace un año dijimos ‘Acá estamos’ públicamente. Hoy te digo ‘Acá me quedo’ para siempre. Te amo mi sangre japonesa”.

Aunque la publicación estuvo cargada de romanticismo, los usuarios de las redes fueron letales y destrozaron al jugador con hirientes comentarios.

“Le creo más a mi tío que se peleó con el lobizón”, “¿Te lo escribió Chat Gpt?“, ”Hace un año pasó de amante a oficial", “Tremenda historia de amor. Estoy conmovido hasta las lágrimas”, “Ya vemos cuánta paz te da abandonar a tus hijas”, “Hace un año que no se te ve feliz”, “A ver qué subió el resentido de mi ex” y “No les creo nada” fueron algunos de los mensajes que recibió el posteo.

