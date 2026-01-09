Ingresar
Belén Francese compró una cajita musical por Internet y estalló al ver lo que recibió

La actriz mostró el producto en sus redes sociales y expresó su indignación tras comprobar que no era lo que había pedido.

Hoy 17:02

Belén Francese hizo una compra por Internet y se sorprendió al ver lo que recibió. "Hola, ¿qué tal? Les quiero mostrar una cajita musical muy linda que compré en Temu para mi sobrina. Vino sin caja, pero bueno...”, disparó la actriz claramente indignada porque le mandaron una imagen de cartón con la forma de lo que había pedido.

Sin poder creer que la habían estafado, reveló que no fue la única compra que hizo por la página web. “Como si esto fuera poco, el mismo día, atraída por un impulso de compras innecesarias, dije ‘voy a traerle unos marcadores a Vito también, ya que vienen de tan lejos con este pedido’”, relató mostrando la supuestas fibras.

En la grabación que compartió en su cuenta de Instagram, Belén no ocultó el malestar que le generó la experiencia y les pidió a sus seguidores que le contaran si les había pasado algo así en la plataforma.

TEMAS Belén Francese

