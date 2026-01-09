Morón: recibió el alta la nena que fue herida en la cabeza por una bala perdida

Angelina, de 12 años, permaneció internada varios días tras el grave episodio ocurrido en Navidad y continúa su recuperación en su casa.

Hoy 17:15

Angelina, la nena de 12 que fue herida por una bala perdida en Morón, recibió el alta luego de estar internada por más de dos semanas en el Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía.

El trágico episodio ocurrió en la madrugada del 25 de diciembre en la localidad de Villa Sarmiento, mientras la menor se encontraba en la vereda de su casa junto a su familia mirando los fuegos artificiales. De un momento a otro, recibió un disparo en la cabeza.

En un principio, Angelina fue llevada de urgencia al Hospital San Juan de Dios y luego derivada al Sanatorio de la Trinidad para una atención de mayor complejidad. Allí, quedó internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en estado crítico.