Grave accidente en avenida Belgrano: un adolescente en bicicleta fue atropellado y el automovilista se dio a la fuga

El hecho ocurrió durante la noche del jueves. La víctima, de 17 años, permanece internada en terapia intensiva del Hospital Regional con pronóstico reservado, mientras la Justicia ordenó medidas para dar con el vehículo involucrado.

Hoy 17:12

Durante la noche del jueves, alrededor de las 23.30, se produjo un siniestro vial en avenida Belgrano y Castelli, en el barrio Centro, donde un adolescente de 17 años que circulaba en bicicleta fue embestido por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga.

Según se informó oficialmente, la víctima fue identificada como Santiago Díaz, domiciliado en el barrio Siglo XXI, quien se desplazaba en una bicicleta cuando, por causas que se investigan, fue colisionado por un vehículo que abandonó el lugar sin brindar asistencia.

El menor fue asistido por personal médico y trasladado al Hospital Regional, donde permanece internado en la unidad de terapia intensiva con pronóstico reservado.

En la causa tomó intervención la Fiscal Dra. Silvia Jaime Luna, quien dispuso que se realicen todas las medidas de protocolo correspondientes para avanzar en la investigación y tratar de identificar al conductor del rodado involucrado.

