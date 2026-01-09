Milei afirmó que Estados Unidos “liberó” a Venezuela y aseguró que Argentina está dispuesta a brindar “el apoyo que requieran”

En una entrevista con CNN en Español, el Presidente volvió a cuestionar al régimen de Nicolás Maduro, respaldó eventuales acciones internacionales y defendió el rumbo económico, la política exterior y el programa de reformas de su gestión.

Javier Milei, sostuvo que Estados Unidos “liberó” a Venezuela e indicó que el Gobierno está dispuesto a brindar “el apoyo que requieran” a las acciones internacionales contra el régimen de Nicolás Maduro. El mandatario abordó temas de política regional, economía, relaciones exteriores y el futuro de las reformas en el país, en un extenso diálogo con el periodista Andrés Oppenheimer en CNN en Español.

La situación en Venezuela dominó la primera parte de la conversación. Milei calificó al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura “narcoterrorista” y lo comparó con el castrismo de los años 70, señalando que el socialismo del siglo XXI busca instalarse desde la vía democrática, pero termina generando regímenes totalitarios. Según el mandatario argentino, el régimen venezolano ha perdido legitimidad al desconocer los resultados electorales y mantenerse en el poder gracias al respaldo de las Fuerzas Armadas.

Consultado sobre la posibilidad de apoyar una acción militar en el país caribeño, Milei respondió: “Absolutamente. No lo llamaría invasión, lo llamaría liberación”. El presidente argentino insistió en que el régimen de Maduro está vinculado al narcotráfico y que ha desplegado espías y actos subversivos en la región para desestabilizar gobiernos contrarios a su ideología.

El mandatario fue enfático al manifestar: “Estoy dispuesto a dar la batalla por la libertad en todo el mundo”. Cuando Oppenheimer le preguntó por el tipo de apoyo que podría ofrecer Argentina ante una eventual operación internacional, Milei respondió: “El que me requieran”, y aclaró que hasta el momento no ha recibido pedido formal alguno, pero que evaluará las opciones si se presentan.

La discusión también abordó los temores de que una intervención estadounidense pueda alimentar el discurso antiimperialista en América Latina. Milei desestimó ese argumento y reiteró que lo importante es la naturaleza ilegítima y represiva del régimen venezolano.

Respecto a los intentos diplomáticos para resolver la crisis, el presidente argentino mostró escepticismo frente a la posición de países como Brasil, que abogan por una salida negociada. “La solución de los aliados del socialismo del siglo XXI es que no paguen los costos por las aberraciones que hicieron”, remarcó.

Relaciones regionales y el surgimiento de un bloque “pro libertad”

A lo largo de la entrevista, Milei destacó la conformación de un grupo de países en la región que, según él, están despertando del “relato sensiblero” del socialismo del siglo XXI. El jefe de Estado mencionó que ya existen conversaciones con diez países para avanzar hacia un bloque orientado a las ideas de la libertad y a enfrentar el avance del socialismo.

“No tenga dudas, estoy trabajando activamente por eso”, afirmó. El canciller Quirno se encuentra a cargo de la articulación de este grupo, que podría tener su primer encuentro formal durante el primer trimestre de 2026.

El presidente dejó en claro que no mantiene diálogo con Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, a quien considera alineado con el socialismo regional, y reveló que prefiere la posibilidad de un gobierno de los Bolsonaro, aunque recalcó que las elecciones corresponden a los brasileños.

Respecto a las próximas elecciones en la región, Milei sostuvo que “la gente está descubriendo que es una farsa” y vinculó el fracaso de los modelos socialistas al empobrecimiento de la población. Sobre Gustavo Petro, presidente de Colombia, Milei afirmó que sus recientes declaraciones lo muestran “de cuerpo entero, que es un mentiroso”, y retomó la discusión ideológica sobre el fascismo y el socialismo.

Inflación, pobreza y consumo

El Presidente abordó el panorama económico de Argentina y defendió la estrategia de ajuste fiscal aplicada por su gestión, a la que definió como “la mayor de la historia”. Milei explicó que se logró eliminar el déficit fiscal del tesoro en el primer mes de gestión y del Banco Central en seis meses, recortando el gasto público real en un 30 %. “La verdadera presión fiscal que experimenta un país es el tamaño del gasto público”, sostuvo.

Sobre los indicadores sociales, Milei precisó que la inflación anual bajó de 211% a 3 % y que la pobreza cayó al 27,5%, lo que implicó que entre 13 y 14 millones de personas salieran de esa situación. Argumentó que, aunque el consumo en supermercados y shoppings se encuentra golpeado, las ventas por canales electrónicos, como Mercado Libre, muestran un crecimiento sostenido.

El mandatario desestimó las críticas sobre la desconexión entre la macroeconomía y la vida cotidiana, afirmando: “La macroeconomía es la suma de la microeconomía”, y atribuyó parte de la percepción negativa a la cobertura de los medios y a encuestas “prefabricadas para generar un relato electoral”.

Política exterior: vínculo con Estados Unidos, China e Israel

Milei profundizó sobre la relación estratégica con Estados Unidos. Destacó el papel de la administración norteamericana en el apoyo a Argentina frente a la crisis financiera y descartó que existieran contrapartidas ocultas, como concesiones en minerales o políticas migratorias. “Argentina es un aliado de Estados Unidos, Estados Unidos decidió darnos su apoyo. Es lo que está ocurriendo”, declaró.

El mandatario también abordó la política hacia China y señaló que, aunque el país asiático es un “gran socio comercial”, la alianza geopolítica de Argentina es con Estados Unidos e Israel. Confirmó que está planificando un viaje a ambos países en 2026 y que el canciller definirá si incluye una visita a Ucrania como gesto hacia el presidente Volodímir Zelenski.

Sobre las preocupaciones estadounidenses respecto a los observatorios chinos en la Patagonia y en San Juan, Milei indicó que las autoridades argentinas evaluarán esas hipótesis en función de hechos verificables y aclaró que no ha recibido planteos formales sobre el tema.

Reformas estructurales y proyecciones legislativas

En el plano interno, el Presidente defendió el paquete de reformas enviado al Congreso y resaltó el objetivo de consolidar a Argentina como la economía más libre del mundo. Mencionó avances en la aprobación de leyes clave como el presupuesto con déficit cero, la modernización laboral y la reforma tributaria, además de la agenda desregulatoria.

Milei aseguró que su administración ya implementó 13.000 reformas estructurales en dos años y que existe un plan para revisar miles de decretos que traban el funcionamiento económico. “Estoy fuertemente comprometido con hacer de Argentina la economía más libre del mundo. Lo puedo lograr o no. Y si no lo logro, tengo la esperanza de que lo logrará quien venga detrás mío”, subrayó.

Consultado sobre su futuro personal, el jefe de Estado reiteró que no pretende continuar en la política una vez finalizado su mandato y que su objetivo es retirarse a una vida privada dedicada a la escritura y las conferencias. También evitó responder sobre una eventual candidatura de su hermana Karina Milei, al señalar que cada persona debe decidir si está dispuesta a pagar el costo personal del compromiso político.

Corrupción, la ONU y la agenda internacional

La entrevista abordó también las acusaciones relacionadas con el caso de la criptomoneda Libra, sobre las que Milei enfatizó que los fondos ya fueron liberados y que no existió estafa, aunque reconoció el impacto político del episodio. Frente a la consulta de Oppenheimer sobre medidas para evitar nuevos escándalos, el mandatario aseguró que su experiencia lo ha hecho “mucho más prudente” y descartó repetir ese tipo de decisiones.

En el plano internacional, defendió la postulación de Rafael Grossi para la secretaría general de la ONU y criticó la “agenda woke” de la organización. Planteó la necesidad de que las Naciones Unidas retornen a su mandato original y se alejen de políticas que, según su visión, alimentan la burocracia pero no mejoran la calidad de vida.

Finalmente, Milei enumeró como prioridades para 2026 el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la erradicación de la inflación, anticipando que el próximo ciclo legislativo será clave para profundizar el programa de reformas.