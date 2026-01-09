La opción de compra que Alavés le ofertó a Boca para llevarse a Kevin Zenón

El club español dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet presentó una propuesta formal por el volante y el Xeneize lo analiza.

Hoy 19:00

Son tiempos sinuosos para Kevin Zenón en Boca. El mediocampista ofensivo comenzó el 2025 como titular indiscutido, pero terminó el año relegado y con una pérdida de protagonismo marcada. Hoy aparece como un jugador prescindible dentro del plantel y su salida en este mercado de pases es una posibilidad concreta, sobre todo ante el interés del Alavés de Eduardo Coudet.

Desde el Xeneize no pondrían trabas para su salida, ya que no es un nombre fundamental en la estructura del equipo y, con la llegada de nuevos refuerzos, quedaría aún más relegado. Por eso, la chance de emigrar en este receso toma cada vez más fuerza. El conjunto español, que transita la mitad de la tabla en La Liga, no puede realizar una compra directa y por eso apunta a un préstamo.

El Alavés ya puso una propuesta sobre la mesa: cesión por 18 meses, con un cargo de 1 millón de dólares y una opción de compra de 7 millones de euros por el 100% de la ficha. El club español ahora espera una contraoferta de Boca, que es dueño del 80% del pase, mientras que Unión de Santa Fe sigue de cerca la negociación, ya que conserva un 20% de plusvalía ante una futura venta.

En el equipo del Chacho hay presencia argentina con Lucas Boyé, Nahuel Tenaglia y Facundo Garcés, este último actualmente suspendido hasta septiembre de 2026 por una sanción de la FIFA relacionada a la falsificación de documentos por parte de la Federación de Malasia.

El bajo rodaje de Zenón en el segundo semestre de 2025 explica en parte este escenario: jugó apenas 116 minutos en el Torneo Clausura, repartidos en 10 partidos (un promedio de casi 12 minutos por encuentro). Además, convirtió cuatro goles en la temporada: ante Argentino de Monte Maíz por Copa Argentina, frente a Alianza Lima en la pre-Copa Libertadores, y contra Belgrano y Tigre por el Apertura.

A mediados del año pasado ya había sido pretendido desde Europa. El Olympiacos ofertó 7 millones de dólares por el 80% del pase, pero Boca rechazó la propuesta. También lo quiso el CSKA Moscú, aunque la dirigencia no bajó sus pretensiones cercanas a los 10 millones de dólares, lo que terminó frustrando su llegada al Viejo Continente.