Los bonos subieron y el riesgo país bajó tras el pago de deuda por USD 4.200 millones

El Gobierno completó el desembolso de los compromisos correspondientes a Bonares y Globales. El dólar subió a $1.490 en el Banco Nación.

Hoy 19:15

Los activos bursátiles operaron de menor a mayor este viernes, con impulso extra por un dato positivo de empleo en los EE.UU. que ayudó a inclinar a ganancias a Wall Street. Los bonos argentinos fueron los más favorecidos, con el respaldo de los pagos efectuados en tiempo y forma por el Gobierno.

Tras completarse el desembolso de unos USD 4.300 millones, los bonos Globales (con ley extranjera) y Bonares (con ley argentina) promediaron una clara mejora de 1%, mientras que el riesgo país de JP Morgan descontó nueve unidades para Argentina, en los 566 puntos básicos.

En tanto los ADR de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street exhibieron comportamiento mixto, para atenuar la caída generalizada de la mañana.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires revirtió las pérdidas al promediar la rueda y cerró con un alza de 0,5% en pesos, en los 3.089.461 puntos.

Por otro lado, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó que el Gobierno argentino le pagó a Estados Unidos los dólares utilizados de un swap de divisas que proporcionó el año pasado el Tesoro norteamericano, en un intento por estabilizar su economía, dijo este viernes

La administración de Javier Milei “utilizó en 2025 unos 2.500 millones de dólares para pagar un vencimiento al Fondo Monetario Internacional y para sostener el tipo de cambio en días previos a la elección legislativa de medio término”, precisó Reuters.

“Se cancelaron los tramos activados del swap”, dijo a Reuters una fuente del Banco Central de Argentina. “El convenio de estabilización cambiaria por 20.000 millones de dólares sigue vigente en las condiciones acordadas”, afirmó.

“Esta semana estuvo cargada de hitos para la deuda soberana argentina: el BCRA comenzó a comprar reservas en el marco del ajuste de su esquema cambiario, se concretó el REPO de USD 3.000 con bancos, se pagaron los cupones de los Bonares y Globales, y se confirmó que el Banco Central había cancelado la activación del swap con el Tesoro americano, algo que habíamos notado pero que no estaba confirmado", puntualizaron los expertos de Puente.

“Sin embargo, los precios de los bonos se mantuvieron estables durante toda la semana, prácticamente inmutados tanto respecto a estos hitos como a los eventos externos. En la parte de pesos hubo algo más de variabilidad, y se notó alguna compresión en las curvas respecto a la semana pasada, cuando la liquidez del mercado había estado algo tirante”, indicaron desde Puente.

Cayeron las reservas por el pago de bonos

El Banco Central compró USD 43 millones en el mercado de cambios, en la quinta sesión seguida de absorción de divisas. Las reservas internacionales brutas, no obstante, resignaron USD 385 millones, a USD 44.396 millones, por el pago de de deuda soberana que se completó este viernes.

“De sostenerse este ritmo, el objetivo oficial de acumular USD 10.000 millones en el año podría resultar alcanzable; no obstante, el proceso no es lineal y su evolución deberá ser monitoreada de cerca, dado que se trata de uno de los factores más necesarios para la sostenibilidad del programa económico”, aportó Invecq Consultora Económica.

Este viernes, el dólar mayorista terminó con suba marginal de un peso, a $1.465, con un monto de USD 494,4 millones operado en el segmento de contado, un buen nivel dada la estacionalidad del comercio exterior en el inicio del año.

“La divisa abrió la jornada por encima del cierre previo, en $1.468, y durante la primera mitad de la rueda operó con presión alcista, llegando a marcar un máximo intradiario de $1.469,50. En ese nivel comenzó a aparecer oferta, lo que dio inicio a un proceso de corrección que llevó al tipo de cambio a retroceder y estabilizarse nuevamente en torno a los valores del cierre anterior, para finalizar la rueda en $1.465. El volumen operado cayó un 10% respecto de la jornada previa”, detalló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El régimen de bandas cambiarias estableció para la fecha un límite superior en los $1.537,58, por cuanto el tipo de cambio oficial quedó a 72,58 pesos o 5% de esa marca de libre flotación.

“El arranque del año mostró una señal de coordinación en el frente financiero. El Tesoro afrontó vencimientos por USD 4.200 millones, mientras el BCRA activó una línea externa por USD 3.000 millones y volvió a comprar divisas en el mercado oficial tras casi un año.Además de intervenir en el Mercado Libre de Cambios, el equipo económico operó en futuros, desarmó posiciones en instrumentos dólar-linked y ejecutó un canje por USD 2.356 millones. El esquema busca administrar tensiones inmediatas, sin anticipar aún un cambio estructural”, puntualizó GMA Capital en un informe.

El dólar al público avanzó cinco pesos o 0,3%, a $1.490 para la venta en el Banco Nación. En la semana restó cinco pesos, desde los $1.495 del viernes 2. El Banco Central informó que en entidades financieras el dólar minorista promedió $1.483,19 para la venta y $1.439,77 para la compra.

Al igual que el jueves, los dólares financieros ofrecieron variantes marginales, con un dólar MEP a $1.492,29 y el “contado con liquidación” a $1.535,12, debajo del techo de las bandas cambiarias del Central.

Después de tocar un piso en los $1.485, el dólar blue recortó la baja del día a cinco pesos o 0,3%, a $1.505 para la venta. En la semana el dólar informal descontó 35 pesos o 2,3 por ciento.