Verano cinco estrellas: el Hotel Amerian Carlos V presenta paquetes especiales y experiencias para toda la familia

El gerente del Hotel Amerian Carlos V, Raúl Vázquez, detalló la propuesta especial para enero y febrero, que incluye paquetes de estadía, gastronomía regional, actividades recreativas y beneficios exclusivos para residentes santiagueños.

Hoy 21:26

Con expectativas renovadas para la temporada de verano, el Hotel Amerian Carlos V puso en marcha una propuesta integral pensada para disfrutar sin salir de sus instalaciones. Así lo confirmó su gerente, Raúl Vázquez, quien destacó que el establecimiento diseñó paquetes especiales de cuatro y siete noches, además de una opción de fin de semana, adaptadas a distintos perfiles de visitantes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Hemos armado nuestros paquetitos para el mes de verano, pensando tanto en la gente que viene de más lejos como en quienes están más cerca”, explicó Vázquez, al detallar que la oferta contempla a turistas de provincias vecinas como Tucumán y Catamarca, así como a visitantes del interior santiagueño.

Uno de los productos más destacados es el paquete de fin de semana, que permite ingresar el viernes y retirarse el domingo por la tarde. Esta modalidad incluye, además del alojamiento, un almuerzo criollo con asado, con cortes de chivito y cerdo, una propuesta gastronómica que —según señaló— “la familia aprecia mucho”.

Estas promociones estarán vigentes durante enero y febrero y se suman a los servicios habituales del hotel, entre los que sobresale el spa termal, considerado uno de los más importantes de Latinoamérica. A esto se agrega una agenda de actividades recreativas para niños y adultos, coordinadas por profesores especializados, y shows en vivo todas las noches.

“La idea es que la gente venga al hotel y disfrute de todas nuestras instalaciones y amenities”, remarcó el gerente, al señalar que el objetivo es ofrecer una experiencia de verano cinco estrellas sin necesidad de viajar largas distancias. En ese sentido, valoró además el crecimiento del turismo nacional, al que definió como “una excelente noticia” para el sector.

Por último, Vázquez recordó que quienes deseen acceder a mayor información sobre los paquetes y promociones pueden hacerlo a través de la web oficial amerian.com o por WhatsApp al 3858 460212. También destacó la vigencia de un descuento especial para residentes de Santiago del Estero, disponible mediante un código promocional publicado en diario El Liberal y Diario Panorama, que puede cargarse directamente en la web del hotel.