“Clodomira Activa” prepara un verano con propuestas culturales, emprendedoras y recreativas

Se trata de una propuesta, organizada por la municipalidad, a fines de fortalecer el encuentro comunitario y poner en valor el talento local.

Como parte de la amplia agenda de actividades recreativas y sociales previstas para la temporada estival, la Municipalidad de Clodomira, bajo la gestión del intendente Daniel Ruiz, realizará el lanzamiento de la edición 2026 del programa “Clodomira Activa en Verano”, una propuesta pensada para fortalecer el encuentro comunitario y poner en valor el talento local.

El primer encuentro tendrá lugar el sábado 18 de enero, a partir de las 20, en el Centro Cultural “La Estación”, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de una noche especial con propuestas culturales y artísticas, ritmo y danza, clases de zumba, feria de artesanos y emprendedores, juegos infantiles y espectáculos en vivo, entre otras actividades.

En ese marco, el intendente Daniel Ruiz destacó la importancia de generar estos espacios de encuentro: “Clodomira Activa es una propuesta que refleja el espíritu de nuestra comunidad. Apostamos a la cultura, al trabajo de nuestros emprendedores y al disfrute en familia, porque creemos que estos espacios fortalecen los lazos sociales y promueven una ciudad más integrada”.

Desde la organización se invitó a los vecinos a participar con toda la familia, llevando sillas y mesas, para compartir mates, platos dulces y comidas regionales, en un clima distendido y festivo.

“Queremos que cada familia se sienta parte, que venga a compartir, a mostrar lo que hace y a disfrutar de una noche diferente, en un entorno pensado para todos”, agregó el jefe comunal.

La actividad es organizada por la Dirección de Prensa y Difusión de la Municipalidad de Clodomira, con la participación de personal de todas las áreas, en el marco de una gestión que impulsa de manera permanente políticas públicas orientadas a generar espacios de inclusión, participación y recreación.

Finalmente, el intendente Ruiz extendió la invitación no solo a los vecinos de la ciudad, sino también a quienes residen en zonas rurales del área de influencia, anticipando que el programa continuará durante el mes: “Invitamos a todos a sumarse a Clodomira Activa, que continuará los domingos de enero, como una de las principales atracciones de este verano, pensada para compartir y disfrutar de lo que somos como comunidad”.