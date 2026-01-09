Refuerzan la convocatoria a donantes voluntarios ante el aumento de la demanda de sangre en verano

Desde el Banco Provincial de Sangre advirtieron que durante esta época del año disminuye la cantidad de donantes, mientras se incrementan las necesidades en hospitales y centros de salud.

Hoy 21:24

En plena temporada estival, los centros de salud de la provincia registran un incremento en la demanda de sangre, una situación que se repite cada año y que obliga a reforzar la convocatoria a donantes voluntarios. Desde el Banco Provincial de Sangre señalaron que, si bien bajan las donaciones por las vacaciones y las fiestas, las necesidades del sistema sanitario se mantienen e incluso aumentan.

“La donación no se toma vacaciones”, afirmó Susana Barbieri, coordinadora del centro, al explicar que durante el verano se intensifica el trabajo de concientización. “Por las fiestas y las vacaciones la gente se desenchufa, es normal, pero las necesidades en los hospitales no paran y nosotros tampoco podemos parar”, sostuvo.

Barbieri explicó que, además de los tratamientos programados en el sistema público de salud, durante esta época se suman accidentes, lo que incrementa la demanda de sangre y sus componentes. En ese marco, indicó que se necesitan donantes de todos los grupos y factores, aunque en las últimas semanas se registraron requerimientos puntuales.

“En general necesitamos de todos, pero hemos tenido necesidades de A positivo y de cero positivo en plaquetas. Por eso muchas veces van a ver en nuestras redes pedidos específicos de donantes de plaquetas”, detalló.

La coordinadora recordó que pueden donar personas de entre 18 y 65 años, con buena salud, que pesen más de 50 kilos y que no estén cursando cuadros infecciosos ni consumiendo medicación como antibióticos. “Buena salud significa sentirse bien, no tener dolor de cabeza ni de garganta”, aclaró.

Además, destacó que en el Banco Provincial de Sangre también se realiza la donación de plaquetas por aféresis y el registro de donantes de médula ósea, un procedimiento fundamental para pacientes que requieren trasplantes. En este caso, el registro está habilitado para personas de 18 a 40 años, con los mismos requisitos generales que para la donación de sangre.

Desde la institución reiteraron el llamado a la solidaridad de la comunidad, recordando que una donación puede salvar varias vidas y que la necesidad es permanente, incluso —y especialmente— durante el verano.