Norma Fuentes participó de la entrega de sillas de ruedas impulsado por el Rotary Club

La intendente participó del acto de entrega de sillas de ruedas a personas con movilidad reducida de toda la provincia, en el marco del programa "Unidos sobre Ruedas para Hacer el Bien".

Hoy 22:25

Realizado en el Nodo Tecnológico, el evento también contó con la presencia del gobernador del Distrito 4851 del Rotary Internacional, Leonardo Mangoldt; el jefe de Gabinete de la provincia, Victor Araujo; el presidente del Concejo Deliberante, Humberto Santillán y la presidenta del Rotaract Club Santiago del Estero, Mayra Luz Isame.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Es un placer acompañar las iniciativas de los clubes rotarios, que siempre se ocupan de satisfacer las necesidades reales de la comunidad, con acciones solidarias que mejoran notablemente la calidad de vida de muchas familias", indicó la jefa comunal.

"En un contexto nacional en el que se fomentan las actitudes individualistas, es muy valioso que se impulsen estas movidas que buscan ayudar al otro de forma desinteresada, en beneficio de toda la comunidad", expresó.

Por su parte, Araujo destacó la tarea de las entidades rotarias en favor de la comunidad y la voluntad de trabajo articulado con el gobierno provincial.

La iniciativa solidaria busca mejorar la calidad de vida y promover la inclusión de personas con movilidad reducida, a través de un trabajo articulado entre los Estados provincial y municipal con los clubes rotarios y otras organizaciones sociales.