Continúa el programa de mejora del alumbrado público en sectores de nueve barrios

Desde la Dirección de Electricidad de la Municipalidad llevan adelante un intenso operativo para la instalación de nuevas luminarias en diversos barrios de la Capital.

Hoy 22:29

En la continuidad del plan de mejora del alumbrado público, la Dirección de Electricidad de la Capital instaló nuevas luminarias led en numerosos sectores de la ciudad, donde también se repararon las que dejaron de funcionar y se repusieron las que sufrieron actos de vandalismo.

En esta oportunidad, se intervino en los barrios Belén, Borges, Colón, Huaico Hondo, Juan Felipe Ibarra, Sáenz Peña, Villa del Carmen y Primera Junta, en varios de los cuales se repusieron hasta por tercera vez los equipos vandalizados.

Cada punto de luz renovado cuenta con luz led de 100 watts, cable de bajada de morceto fusible de protección y brazo galvanizado, además de monitorearse el correcto funcionamiento de los comandos.

Estas acciones buscan impactar en las calles de los barrios , siguiendo con la política de reconversión lumínica que busca reducir el consumo de energía eléctrica y optimizar la calidad lumínica con una tecnología más amigable con el medio ambiente.