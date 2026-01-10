Las fotos de Morena Echarri en la playa que enamoran las redes: el mensaje de Nancy Dupláa y su presente en la moda

La hija de los actores compartió postales desde la costa argentina que se volvieron virales. A los 22 años, marca tendencia en redes y se consolida como figura emergente del mundo fashion.

Hoy 01:48

Morena Echarri volvió a captar la atención en las redes sociales con una serie de espectaculares fotos desde la playa que no tardaron en viralizarse. La hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri publicó un carrusel en Instagram donde se la ve disfrutando del sol y el mar en la costa argentina, y recibió miles de likes y comentarios en cuestión de horas.

“Costa argentina, te amo”, escribió la joven de 22 años junto a las imágenes, que reflejan un estilo natural, relajado y sin poses forzadas. En las postales se la observa luciendo una bikini negra, sentada sobre mantas de colores junto a una amiga, dejando ver sus tatuajes y transmitiendo una estética despreocupada, en sintonía con los días de descanso.

Entre los miles de mensajes que cosechó la publicación, uno se destacó especialmente: el de su mamá. “Mi amor”, comentó Nancy Dupláa, un gesto simple que dejó en evidencia el fuerte vínculo y la complicidad que las une, y que enterneció a los seguidores.

Aunque creció rodeada de cámaras y exposición mediática, Morena eligió construir un camino propio. Lejos de la actuación, volcó su creatividad en la moda y el diseño, y actualmente lidera Hetaira Studio, su emprendimiento de indumentaria, con el que viene ganando visibilidad.

Debut como modelo y proyección fashion

En los últimos meses, además, Morena dio un nuevo paso en su carrera: debutó como modelo profesional y causó sensación. Fue la protagonista de su primera campaña, titulada “Euphoria”, creada por la diseñadora Cynthia Martos, donde su presencia y actitud lograron destacarse dentro del circuito fashionista local.

Con una estética que combina elegancia, frescura y rebeldía, las producciones que protagonizó reflejan el espíritu libre de su generación y la posicionan como una de las jóvenes figuras a seguir dentro del mundo de la moda.

Entre redes sociales, proyectos propios y colaboraciones, Morena Echarri consolida un perfil que va más allá de su apellido y la muestra construyendo identidad, estilo y proyección propia.