Gimena Accardi opinó sin filtro sobre la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani

Tras culminar una segunda mitad de 2025 algo alborotada por su separación con Nico Vázquez, Gimena Accardi se tomó unos minutos y se refirió al escándalo de infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani con una danesa.

Hoy 07:01

En el segundo semestre de 2025, Gimena Accardi quedó envuelta en una polémica por una infidelidad a Nico Vázquez, con quien estuvo en pareja durante 18 años. Hoy, salvando las distancias y entendiendo que cada relación es un mundo, Luciano Castro quedó en offside con Griselda Siciliani tras la filtración de un audio en el que intentaba concretar un encuentro con una mujer danesa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En ese contexto, y a partir de su experiencia reciente, la actriz fue consultada por la situación de la pareja y qué opinión le merece todo lo que se generó alrededor del escándalo. “Cada pareja es un mundo”, arrancó la protagonista de Tilf. Luego agregó: “Tal vez sean una pareja abierta, tal vez tengan reglas...“.

Sin embargo, evitó ahondar en el asunto específico y decidió respetar la privacidad de sus colegas: “Para mí son temas muy personales”.

Por eso, el periodista de Puro Show (El Trece) fue directo a consultarle a Gimena si le había tocado vivir una situación similar, y ella fue tajante: “No. No me tocó”.

Aunque fue honesta al admitir que un engaño amoroso no dinamitaría una relación de pareja: “Pero si me tocara creo que todo es charlable...”.