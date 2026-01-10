Desbarataron una banda narcofamiliar en Córdoba: cinco detenidos tras un megaoperativo antidrogas

La Fuerza Policial Antinarcotráfico concretó siete allanamientos simultáneos que permitieron secuestrar cocaína, plantas de cannabis y más de dos millones de pesos en efectivo.

Cinco integrantes de una banda narcofamiliar que operaba en barrio Villa Alberdi de la ciudad de Córdoba fueron detenidos tras un procedimiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). El operativo, realizado luego de varios meses de investigación, incluyó siete allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas a pocas cuadras entre sí.

Fuentes oficiales precisaron que cuatro domicilios funcionaban como puntos de venta y los otros tres eran resguardos de la droga y del dinero.

Durante los registros, se incautaron 323 dosis de cocaína, 19 plantas de cannabis sativa, una motocicleta y $2.151.000 en efectivo, además de distintos elementos relevantes para la causa.

La organización estaba conformada por tres hombres de 60, 42 y 30 años y dos mujeres de 36 y 18 años, todos mayores de edad que, de acuerdo a la investigación, compartían vínculos familiares y de vecindad.

Sobre la situación legal de los implicados, se confirmó que tres de los detenidos tenían antecedentes por violar la Ley Nacional de Estupefacientes.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Feria ordenó el traslado de los detenidos a sede judicial, manteniéndolos a disposición de la justicia provincial. Se investiga si existen más personas implicadas en la red dedicada a la comercialización de drogas en la zona.