“Creo que no volvería a participar de un reality”: Eugenia Tobal revivió su paso por MasterChef Celebrity

La reconocida actriz habló también del cruce que tuvo con Germán Martitegui. Reconoció que vivió tensiones y momentos personales difíciles.

Hoy 07:10

La eliminación de Eugenia Tobal de MasterChef Celebrity (Telefe) no pasó desapercibida. Entre rumores de tensión con Germán Martitegui y especulaciones varias, la actriz decidió ponerle palabras a lo que vivió en el reality y lo hizo en una charla con Ángel de Brito en Bondi Live. Allí contó que detrás de cámaras atravesaba un momento personal muy complicado.

“Saben lo que significa mi perro para mí y justo estaba pasando un mal momento con él, que lo tuve que operar”, contó.

En ese clima de angustia, Tobal también describió lo que significa estar en un programa de este tipo. “Es muy cansador, son muchas horas. La cocina es una hora, pero además está el estrés”, explicó.

Luego, sobre su vínculo con el chef, la actriz buscó descomprimir la polémica. “Martitegui es distante, también es muy tímido. A veces la timidez te hace ver antipático”, reflexionó. Y aclaró que el episodio que trascendió no fue tan grave como se dijo: “No es que me dijo algo que me cayó mal, fue una pavada del plato”.

El cruce, según ella, ocurrió en un momento de extrema vulnerabilidad. “Yo estaba mal, no estaba muy receptiva, entonces estaba muy sensible”, reconoció. El cocinero le habría hecho un comentario del estilo “no entendés lo que te estoy diciendo”, que ella tomó a mal por su estado emocional.

“Asumo que estaba muy sensible, aparte muy llorona”, agregó. Hubo un intercambio caliente, incluso con un insulto que alguien escuchó, pero después lo hablaron y todo se aclaró: “Cuando lo charlamos, él ni se dio cuenta de lo que había dicho”.

Además, Tobal desmintió que su salida haya sido una renuncia intempestiva. “Yo no podía renunciar”, explicó, recordando que hay situaciones que ya estaban pautadas, como la salida de otros participantes por compromisos personales.

Y cerró con una reflexión sobre su participación en este tipo de formatos: “Creo que no volvería a participar de un reality, no porque la haya pasado mal, sino porque tenés que tener mucha cintura, mucho carácter”.