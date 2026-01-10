Conmoción en Tucumán: hallaron asesinada a una joven en un basural de Manantial Sur

El cuerpo de una mujer de 25 años fue encontrado envuelto en bolsas y la autopsia confirmó que murió tras un ataque de extrema violencia. La Fiscalía de Homicidios investiga el crimen.

Hoy 07:22

Un macabro hallazgo conmociona a la zona sur de San Miguel de Tucumán. El cuerpo de una joven de 25 años fue encontrado envuelto en bolsas de consorcio en un basural del barrio Manantial Sur y la Justicia investiga las circunstancias del homicidio.

Todo ocurrió en un predio ubicado en la intersección de las calles William Bliss y Gerónimo Helguera, donde un grupo de mujeres que realizaba tareas de recolección advirtió la presencia del cadáver y avisó a la Policía.

Luego de la llegada de los agentes a la escena, intervino el Ministerio Público Fiscal y activaron el protocolo correspondiente. La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, conducida por María del Carmen Reuter, mientras que trabajaron distintas divisiones del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) en el lugar para la recolección de pruebas y muestras biológicas.

En medio del operativo, los familiares de la víctima se acercaron después de enterarse del hallazgo a través de las redes sociales. El padre y una hermana identificaron el cuerpo a través de tatuajes y señas particulares.

De esa manera, confirmaron que era Erika Antonella Álvarez, una joven que vivía en la zona y que estaba desaparecida desde hace 48 horas.

Los familiares no habían realizado una denuncia por desaparición, ya que ella solía ausentarse de su hogar de manera habitual.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial por disposición de la fiscal Reuter y el Cuerpo Médico Forense estuvo a cargo de realizar la autopsia correspondiente. En las últimas horas, el informe preliminar confirmó que Álvarez fue asesinada con extrema violencia.

La causa de muerte fue un tramatismo craneofacial con luxación cervical, lo que indica que la joven recibió golpes fuertes en la cabeza y la cara, además de una lesión fatal en las vértebras del cuello. Se estima que el crimen habría ocurrido entre 36 y 40 horas antes del hallazgo.