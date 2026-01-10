A una semana del secuestro de Maduro, Trump celebró avances con Venezuela: "Todos van a estar felices"

El presidente de Estados Unidos aseguró que la coordinación con el gobierno interino venezolano avanza “muy bien” y ratificó que la Casa Blanca supervisará el proceso de transición política.

Hoy 07:44

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su entusiasmo por el nuevo paso que ha dado el régimen venezolano a cargo de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, hacia una transición política coordinada bilateralmente entre ambos países.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Las gestiones con ellos están yendo muy bien. Creo que han sido muy inteligentes en la forma en que han actuado con nosotros, francamente, porque todo ese lugar podría haber sido arrasado con un solo ataque más, y no queríamos hacer eso”, indicó durante una reunión en la Casa Blanca con representantes del sector petrolero durante la tarde del viernes.

Horas más tarde, frente al micrófono de Fox News, ahondó en su mirada sobre el desarrollo de las acciones conjuntas y expresó un recordatorio de forma indirecta a la captura del dictador Nicolás Maduro, hace tan solo una semana atrás.

“Todos van a estar felices en Sudamérica. Algunas personas dirían que es un milagro lo que hemos hecho, en realidad. Venezuela está feliz, creo que todos van a estar felices”, declaró el mandatario estadounidense.

El comentario ocurrió minutos antes de que Venezuela informara que, como parte de una operación conjunta con Estados Unidos, el buque petrolero Olina, que había salido del país “sin pago ni autorización de las autoridades” y fue incautado por el Comando Sur estadounidense, está regresando a aguas venezolanas.

El presidente norteamericano insistió en que la Casa Blanca respaldará una transición política en Venezuela, la cual será supervisada directamente por la administración republicana. Según declaraciones de Donald Trump, este proceso podría prolongarse durante más de un año, dependiendo de la evolución de la situación interna en el país sudamericano.

Todo comenzó como parte de la estrategia aplicada sobre el régimen venezolano, en la cual el gobierno de Trump ejecutó una operación directa que culminó con la captura de Nicolás Maduro por parte del Ejército estadounidense el pasado 3 de enero. Esta intervención incluyó bombardeos en Caracas y en tres estados fronterizos, lo que provocó un fuerte remezón en la estructura de poder local.

Luego de llevar a Maduro a los tribunales de Nueva York, Trump hizo pública una advertencia sobre la posibilidad de lanzar un segundo ataque militar, condicionado al comportamiento del régimen liderado por Delcy Rodríguez, quien asumió funciones tras la detención del dictador. La amenaza se mantuvo activa hasta que las autoridades venezolanas anunciaron la liberación de los presos políticos.

El mandatario estadounidense consideró la liberación de los detenidos como un gesto decisivo y anunció la suspensión de cualquier acción militar adicional. La dinámica entre las presiones internacionales y las decisiones del nuevo gobierno venezolano se convirtió en un factor clave para la evolución del proceso de transición.

Sin embargo, en medio de una segunda noche de vigilia, los familiares de los presos políticos aguardan por más excarcelaciones, ya que solo nueve detenidos fueron oficialmente confirmados como liberados por los organismos de derechos humanos locales.

Según la ONG Foro Penal, aún quedan por liberar 811 presos políticos en Venezuela. “Dentro de los 87 presos políticos de nacionalidad extranjera en Venezuela se mantienen 2 ciudadanos estadounidenses. También hay un ciudadano cubano con residencia americana”, detalló el presidente de la instituación.

En paralelo, Donald Trump confirmó que mantendrá una reunión en Washington con la líder opositora venezolana María Corina Machado para analizar su posible papel en el futuro político de Venezuela al igual que lo hará en febrero con el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El republicano indicó que dialogará con Machado sobre su disposición a colaborar y sobre las expectativas existentes respecto a su influencia dentro de la sociedad venezolana. Trump afirmó que considera relevante conversar con ella y valoró su iniciativa de viajar a Estados Unidos.

A pesar del reconocimiento simbólico que representa la visita, Trump manifestó reservas acerca de la capacidad de Machado para liderar el proceso político en Venezuela de cara a una democracia plena. Incluso, subrayó que percibe una falta de apoyo y reconocimiento hacia la dirigente opositora en Venezuela, aunque no descartó su posible involucramiento en la transición.

El encuentro también generó atención debido a la intención de María Corina Machado de entregar personalmente a Trump el Premio Nobel de la Paz que recibió y le dedicó públicamente. El presidente estadounidense expresó sentirse “muy honrado” por este gesto y sostuvo que “nadie en la historia merece más el Premio Nobel” que él, argumentando que ha resuelto más conflictos internacionales que cualquier otro líder.