Olímpico y Atenas, cara a cara en un choque de necesitados por la Liga Nacional

El Negro de La Banda juega desde las 20.30 en Córdoba ante un rival siempre complejo como Atenas, con la necesidad de cortar la racha negativa y recuperar confianza en la temporada 2025/26 de la Liga Nacional.

Hoy 08:14

Olímpico de La Banda se presentará esta noche en la capital cordobesa, donde enfrentará al siempre difícil Atenas de Córdoba, con la ilusión de volver a la senda del triunfo en la temporada 2025/26 de la Liga Nacional. El duelo se disputará desde las 20.30, en un contexto que encuentra al conjunto bandeño en la 15ª posición de la tabla, con un récord de 6 victorias y 11 derrotas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Negro viene de caer en Oliva ante Independiente por 83 a 75, en un partido donde no logró sostener su nivel colectivo. En especial, el segundo cuarto fue determinante: Olímpico se mostró impreciso, cometió errores no forzados y perdió solidez defensiva, lo que le permitió a su rival construir una diferencia que luego sería difícil de revertir, más allá de la reacción final del equipo santiagueño.

El encuentro de esta noche tendrá además un condimento especial para José Montero, quien debutó el jueves pasado con la camiseta de Olímpico tras haber sido cortado por Atenas sobre el cierre de 2025. Del otro lado, el conjunto cordobés también presentará caras nuevas: el paranaense Luciano González, quien ocupa justamente el lugar de Montero, y el estadounidense Danjel Purifoy, ambos con su estreno oficial en el equipo que dirige José Luis Pisani.

Atenas llega golpeado tras perder el clásico frente a Instituto por 68 a 57 y se ubica penúltimo en la tabla, con un récord de 5 triunfos y 13 derrotas. Pese al presente irregular de ambos, vencer al multicampeón nunca es sencillo, menos aún en Córdoba. La empresa no será fácil, pero Olímpico intentará dar la sorpresa y volver a sumar para acomodarse en la temporada.