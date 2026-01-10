Brutal agresión en La Banda: mujer atacada tras ofrecer refugio a su ex

El hecho ocurrió en el barrio San Fernando de La Banda. La víctima, madre de tres hijos, denunció amenazas y violencia física luego de que su expareja ingresara a su casa bajo la excusa de ver a los menores.

Hoy 20:41

Una joven mujer del barrio San Fernando de La Banda denunció a su ex pareja por agredirla física y verbalmente en su propio domicilio, ubicado sobre Calle 7, luego de haberle dado refugio tras su separación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según relató la víctima, de 36 años, el hecho ocurrió cerca de las 10 de la mañana de ayer cuando el acusado llegó con la excusa de ver a sus tres hijos en común. La mujer explicó que, una semana antes, había decidido separarse del hombre debido a los constantes episodios de violencia que sufría.

“Me pidió quedarse unos días hasta encontrar un lugar para alquilar. Al poco tiempo de instalarse, comenzó a agredirme verbalmente y a reclamar por mi vida privada”, detalló la damnificada ante los efectivos de la Comisaría 47. La situación escaló rápidamente: el hombre arrojó objetos que provocaron lesiones a la mujer.

En medio de la agresión, la víctima intentó llamar a la policía, momento en el que recibió amenazas de muerte por parte del agresor. Ante el temor, la mujer logró salir de la vivienda, mientras su ex se daba a la fuga.

La Dra. María del Pilar Gallo, fiscal de turno de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, dispuso la inmediata detención del acusado y que la víctima fuera examinada por personal de Sanidad. La causa continúa en investigación, mientras las autoridades refuerzan la protección de la mujer y sus hijos.