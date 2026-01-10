Ingresar
El municipio realizó un taller informativo sobre lavado de manos y una actividad comunitaria en el CIC San Carlos

Hoy 12:49

La Municipalidad de La Banda llevó a cabo un taller informativo sobre la importancia del lavado de manos en el CIC San Carlos, con el objetivo de reforzar prácticas básicas de higiene como medida fundamental para la prevención de enfermedades y el cuidado de la salud.

La actividad estuvo destinada a pacientes que concurren habitualmente al centro para su atención, brindando información clara y accesible sobre la correcta higiene de manos y su impacto positivo en la salud individual y colectiva.

En el marco de esta jornada, también se realizó un agasajo por el Día de Reyes Magos, generando un espacio de encuentro, alegría y acompañamiento para los pacientes, fortaleciendo el vínculo comunitario y promoviendo un entorno de cercanía y contención.

Estas acciones forman parte de las políticas de prevención y promoción de la salud impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a fortalecer el trabajo territorial y el bienestar de la comunidad en los distintos espacios de atención de la ciudad de La Banda.

