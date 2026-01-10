Ingresar
Olímpico no hizo pie en Córdoba y perdió ante Atenas por la Liga Nacional

El Negro de La Banda cayó 89 a 75 y acumula su segunda derrota al hilo en el certamen. Quedo con un récord de 6 victorias y 12 derrotas.

Hoy 23:12

Olímpico de La Banda no logró levantarse de la derrota ante Independiente de Oliva, volvió a perder como visitante ante Atenas de Córdoba por 89 a 75, en un partido que se le hizo cuesta arriba desde el inicio y en el que nunca pudo tomar el control del juego.

El arranque fue determinante: Atenas metió un parcial de 11-0 en los primeros minutos que obligó al cuerpo técnico bandeño a pedir minuto para reacomodar el equipo. Aunque Olímpico mejoró con el correr del cuarto, el local mantuvo la diferencia y cerró el primer parcial 25-16.

En el segundo período el Negro reaccionó y logró emparejar el desarrollo. Con mayor intensidad defensiva y mejores decisiones ofensivas, el conjunto santiagueño fue limando la brecha hasta quedar apenas cuatro puntos abajo al entretiempo (42-38), dejando abierta la ilusión de poder pelear el partido en la segunda mitad.

Tras el descanso, Olímpico intentó dar el golpe y pasar al frente, pero cada intento de remontada fue neutralizado por el local. Atenas siempre encontró respuestas, amplió nuevamente la diferencia y cerró el tercer cuarto arriba 66-55.

En el último tramo, el Griego manejó mejor los tiempos y aprovechó su mayor profundidad de plantel para sostener la ventaja. Victoria para Atenas de Córdoba por 89 a 75

Olímpico tuvo en Dennis McKinney a su máximo anotador con 18 puntos.

