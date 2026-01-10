En vivo: Olímpico y Atenas, cara a cara en un choque de necesitados por la Liga Nacional

El Negro de La Banda juega desde las 20.30 en Córdoba ante un rival siempre complejo como Atenas, con la necesidad de cortar la racha negativa y recuperar confianza en la temporada 2025/26 de la Liga Nacional.

Hoy 21:49

Olímpico de La Banda se presentará esta noche en la capital cordobesa, donde enfrentará al siempre difícil Atenas de Córdoba, con la ilusión de volver a la senda del triunfo en la temporada 2025/26 de la Liga Nacional. El duelo se disputará desde las 20.30, en un contexto que encuentra al conjunto bandeño en la 15ª posición de la tabla, con un récord de 6 victorias y 11 derrotas.

