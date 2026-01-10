En un clásico vibrante, Barcelona y Real Madrid definen el campeón de la Supercopa de España

Culés y Merengues se enfrentan este domingo desde las 16 (hora argentina) en Yeda, en la definición del certamen.

Hoy 07:04

Barcelona y Real Madrid volverán a verse las caras este domingo en la final de la Supercopa de España 2026, en una nueva edición del clásico que ya definió este mismo trofeo en la temporada pasada, cuando el equipo culé se quedó con el título. El partido se jugará desde las 16 (hora argentina) en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita, y será televisado por el canal 116 de Flow.

Para llegar al duelo decisivo, el conjunto de Hansi Flick aplastó 5-0 al Athletic Bilbao, con un doblete de Raphinha y goles de Ferran Torres, Fermín López y Roony Bardghji. El Real Madrid, en tanto, eliminó al Atlético de Madrid con un 2-1 gracias a los tantos de Federico Valverde y Rodrygo, mientras que Alexander Sorloth descontó para el Colchonero.

El último antecedente entre ambos fue el 26 de octubre pasado, por la décima fecha de LaLiga, cuando el Merengue se impuso 2-1 con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, tras el empate parcial de Fermín López. Además, se midieron en la final de la última Supercopa, donde Barcelona goleó 5-2 y levantó el trofeo.

Alineaciones probables

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric, De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Ferran o Lewandowski; Raphinha. DT: Hansi Flick.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Mbappé o Gonzalo y Vinícius. DT: Xabi Alonso.