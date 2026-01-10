Central Córdoba sumó minutos en su primer amistoso de pretemporada ante Belgrano

Los duelos se disputaron en el predio de Villa Esquiú, en una jornada que incluyó dos encuentros, ambos divididos en dos tiempos de 35 minutos.

Hoy 13:26

Central Córdoba disputó este sábado su primer compromiso amistoso de pretemporada, con vistas a la Liga Profesional de Fútbol 2026. El conjunto Ferroviario visitó a Belgrano de Córdoba en el predio de Villa Esquiú, en una jornada que incluyó dos encuentros, ambos divididos en dos tiempos de 35 minutos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el primer partido, Belgrano se impuso por 1 a 0, con un gol convertido por Lisandro López. Mientras que el segundo encuentro finalizó igualado 1 a 1. El tanto del conjunto local fue convertido por Lautaro Gutiérrez. La anotación del Ferroviario fue de Diego Barrera.

Para el primer juego, Lucas Pusineri formó a Central Córdoba con Alan Aguerre; José Gómez, Juan Pablo Pignani, Facundo Mansilla y Agustín Quiroga; Fernando Martínez, Federico Rodríguez, Fernando Juárez y Horacio Tijanovich; Joaquín Flores y Ezequiel Naya. Durante el desarrollo del juego ingresó Tiago Cravero en reemplazo de Rodríguez.

El equipo cordobés, dirigido por Ricardo Zielinski, alineó a Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado y Federico Ricca; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Francisco González Metilli y Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández. En el transcurso del partido ingresó Santino Gatti por Longo.

En el segundo encuentro, Central Córdoba presentó a Javier Vallejos; Santiago Moyano, Yuri Casermeiro, Lucas Bernabéu y Leonardo Marchi; Tiago Cravero y Matías Vera; Diego Barrera y Marco Iacobellis; Lucas Varaldo y Bautista Gerez. En el complemento ingresaron Agustín Romero por Gerez y Lautaro Cano por Cravero.

Por el lado de Belgrano, jugaron Matías Daniele; Alcides Benítez, Agustín Falcón, Álvaro Ocampo y Adrián Sporle; Jeremías Lucco, Gerónimo Heredia, Ramiro Hernández y Julián Mavilla; Brian Reyna y Lucas Passerini. Durante el partido ingresaron Agustín Melano, Santino Gatti, Ramiro Tulián, Gonzalo Zelarayán, Lautaro Gutiérrez y Lautaro Pastrán.

De esta manera, el plantel profesional de Central Córdoba continúa con su preparación de cara a la próxima temporada, sumando rodaje y evaluando variantes en el inicio de la pretemporada. El próximo miércoles el Ferroviario sumará un nuevo amistoso al medirse con Instituto.