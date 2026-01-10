Decenas de personas fueron detenidas en Nicaragua por manifestarse a favor del secuestro de Maduro

Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo son aliados incondicionales de Maduro.

Hoy 08:21

Al menos 61 personas fueron detenidas en Nicaragua por celebrar o manifestar su apoyo en redes sociales a la captura del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro, informaron una ONG y la prensa en el exilio.

El Gobierno de Nicaragua, presidio por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, es aliado incondicional de Maduro, capturado por militares estadounidenses en Caracas el sábado pasado y llevado a Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico y otros cargos.

Desde la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, se registraron "al menos 60 detenciones arbitrarias", señaló en X la organización Monitoreo Azul y Blanco, que recopila denuncias de violaciones de derechos humanos en Nicaragua.

Los arrestos ocurrieron en ocho departamentos del país. Unas 49 personas "siguen detenidas sin información sobre su situación legal", nueve fueron liberadas y otras tres estuvieron retenidas temporalmente.

De acuerdo a lo informado por la organización, las detenciones se concentran en Chontales, Matagalpa, Managua, Jinotega, Chinandega, Estelí, Granada, Masaya, la Costa Caribe Norte y Sur. Sin embargo, aclararon que "la persecución se extiende por todo el territorio nacional".

"Esta nueva ola represiva se ejecuta sin orden judicial y se basa únicamente en expresiones de opinión: comentarios en redes, celebraciones privadas o no repetir la propaganda oficial. Esto constituye una grave violación a los derechos humanos", añadió la organización integrada por activistas nicaragüenses.

Según el Confidencial, diario de Nicaragua editado en el exilio, las detenciones se dieron en el marco de un "estado de alerta" ordenado por Murillo tras la captura de Maduro, que incluye la vigilancia en los barrios y las redes sociales.

Por su lado La Prensa, también en el exilio, señaló que los arrestos ocurrieron por "publicaciones a favor" del operativo estadounidense.