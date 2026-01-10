Conmoción en Santiago del Estero: un niño de 3 años murió luego de caer en un pozo séptico

Owen Carabajal no logró recuperarse de las graves heridas sufridas en el accidente ocurrido el pasado 4 de enero, mientras jugaba junto a otros dos menores en la localidad de Pozo Hondo.

Hoy 08:38

Un trágico desenlace enluta a la localidad de Pozo Hondo tras la muerte de Owen Carabajal, de 3 años, quien permanecía internado en el Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi) luego de caer a un pozo séptico el pasado domingo 4 de enero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El fallecimiento se produjo durante la siesta de ayer viernes, cuando el pequeño sufrió un ataque cardíaco. A pesar de los esfuerzos médicos, los profesionales confirmaron que no pudo sobreponerse a las complicaciones derivadas del accidente, que incluían líquido en los pulmones y muerte cerebral.

Según informaron desde la Comisaría 26, Owen había sido trasladado inmediatamente al Cepsi tras el accidente. El fiscal Ignacio Guzmán, a cargo de la investigación, ordenó que el cuerpo sea examinado por el forense y que se elabore el certificado de defunción correspondiente.

El accidente ocurrió alrededor de las 16.30 del domingo, cuando Owen jugaba junto a otros dos niños de 5 años. Por causas que aún se desconocen, los tres cayeron en un pozo séptico de casi 4 metros de profundidad. Según las primeras averiguaciones, los menores se encontraban parados sobre una tapa precaria del pozo, que cedió bajo su peso.

El padre de uno de los niños intervino de inmediato y logró rescatar a los menores, quienes fueron asistidos de urgencia en el Centro de Salud Banda, presentando lesiones de consideración. Los otros dos pequeños permanecen internados bajo observación, pero fuera de peligro.

La causa continúa bajo investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente y si existieron negligencias que pudieran haber contribuido al trágico hecho.