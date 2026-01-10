Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 ENE 2026 | 24º
X
Policiales

“Estás linda para hacer un video porno”: sujeto borracho intentó besar a una joven de 17 años

El aberrante caso se produjo en la ciudad de Quimilí. La Justicia ya interviene en el caso.

Hoy 09:00
Foto de archivo.

Un indignante hecho causó profunda conmoción y revuelo en la ciudad de Quimilí, departamento Moreno.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo a la denuncia radicada por la madre de la jovencita, el acusado habría ingresado a la casa de la víctima, en el barrio José Gelid, y borracho intentó besarla. Como la joven rechazó la propuesta, el incalificable sujeto redobló la apuesta y le dijo: “Estás linda para hacer un video porno”.

Enterada de lo sucedido, la fiscal Cecilia Larred ordenó que el individuo fuera detenido y dio instrucciones al Ministerio Público Fiscal para asistir a la adolescente.

Como parte de las actuaciones judiciales, se realizará un informe socioambiental con relevamiento vecinal en el domicilio.

TEMAS Abuso Quimilí

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Ramón Bulacia, el gaucho santiagueño que en pleno 2026 mantiene vivas las tradiciones y la identidad argentina
  2. 2. Clima en Santiago del Estero: pronóstico del tiempo para este sábado 10 de enero de 2026
  3. 3. Investigan la muerte de un hombre hallado sin vida en un departamento en pleno centro santiagueño
  4. 4. Inhabilitan hasta 2099 a Eugenia Rolón, pareja de Iñaki Gutiérrez, tras chocar alcoholizada
  5. 5. Las fotos de Morena Echarri en la playa que enamoran las redes: el mensaje de Nancy Dupláa y su presente en la moda
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT