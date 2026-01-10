“Estás linda para hacer un video porno”: sujeto borracho intentó besar a una joven de 17 años

El aberrante caso se produjo en la ciudad de Quimilí. La Justicia ya interviene en el caso.

Hoy 09:00

Un indignante hecho causó profunda conmoción y revuelo en la ciudad de Quimilí, departamento Moreno.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo a la denuncia radicada por la madre de la jovencita, el acusado habría ingresado a la casa de la víctima, en el barrio José Gelid, y borracho intentó besarla. Como la joven rechazó la propuesta, el incalificable sujeto redobló la apuesta y le dijo: “Estás linda para hacer un video porno”.

Enterada de lo sucedido, la fiscal Cecilia Larred ordenó que el individuo fuera detenido y dio instrucciones al Ministerio Público Fiscal para asistir a la adolescente.

Como parte de las actuaciones judiciales, se realizará un informe socioambiental con relevamiento vecinal en el domicilio.