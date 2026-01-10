Manchester City se mide ante Exeter en el Etihad por la FA Cup

El equipo de Pep Guardiola buscará su primera victoria del año por la tercera ronda del certamen más antiguo del mundo.

Hoy 09:13

El Manchester City llega a la tercera ronda de la FA Cup con la necesidad de conseguir su primer triunfo en 2026, cuando enfrente al Exeter City desde las 12 en el Etihad Stadium. Los Citizens vienen de un arranque de año irregular y ahora vuelcan su atención a la copa nacional con el objetivo de avanzar de fase sin sobresaltos.

El miércoles por la noche, el equipo de Pep Guardiola había recibido al Brighton & Hove Albion en la Premier League con la intención de volver al triunfo tras dos empates consecutivos que dejaron sabor a poco. Esa falta de contundencia es la que el City buscará corregir ahora en el plano copero, ante un rival de una categoría inferior.

El Exeter City, por su parte, ocupa actualmente el 14.º puesto de la League One y llega en buen momento anímico, ya que solo perdió uno de sus últimos cinco partidos. Además, viene de realizar un sólido recorrido en la FA Cup, con un 4-0 ante Wycombe en la segunda ronda y un 2-0 frente a Halifax Town en la primera.