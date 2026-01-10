En un duelo atrapante, el Tottenham de Romero enfrenta al Aston Villa del Dibu por la FA Cup

El compromiso se disputará desde las 14:45 en el marco de la Tercera Ronda del certamen más antiguo del mundo.

Tottenham se medirá ante Aston Villa este sábado por la tercera ronda de la FA Cup, en un encuentro que se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium y se podrá ver en vivo por Disney+ Premium desde las 14:45.

Los Spurs llegan con números preocupantes: ganaron solo uno de sus últimos seis partidos, una racha que encendió las alarmas en el norte de Londres. En ese contexto, dejar en el camino a un rival directo como Aston Villa sería un golpe sobre la mesa. En ofensiva, el principal argumento del equipo es Richarlison, máximo goleador con siete tantos en la Premier League, acompañado por Mohammed Kudus, líder en asistencias y pieza clave en la generación de juego.

Del otro lado, Aston Villa atraviesa un presente algo más sólido, con tres triunfos en sus últimos cinco encuentros. La gran figura del equipo es el argentino Emiliano “Dibu” Martínez, aunque el arquero salió lesionado en el último partido ante Crystal Palace y todo indica que no será de la partida. En ataque, los villanos llegan con buenas sensaciones gracias al buen momento de Morgan Rogers y Ollie Watkins, dos de las principales cartas ofensivas del conjunto de Birmingham.

El último antecedente entre ambos se remonta al 19 de octubre de 2025, cuando Aston Villa venció 2-1 como visitante a Tottenham, con goles de Morgan Rogers y Emiliano Buendía, mientras que Rodrigo Bentancur había marcado para los Spurs. Ahora, en un escenario distinto y con un boleto a la siguiente ronda en juego, Tottenham buscará revancha y un triunfo que le permita cambiar el ánimo en una temporada que viene siendo más cuesta arriba de lo esperado.