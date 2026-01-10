Ingresar
Emi tuvo un “Buendía” y le dio la clasificación al Aston Villa sobre el Tottenham de Romero que no levanta

Con un gol y una asistencia del argentino, los Villanos vencieron 2-1 a los Spurs y avanzaron a los 16avos de final de la FA Cup. Cuti ausente por suspensión y Dibu por lesión.

Hoy 17:22
Buendía Aston Villa

Emiliano Buendía tuvo un gran partido en la FA Cup. Por la tercera ronda, su Aston Villa enfrentó al Tottenham y el argentino fue una de las figuras ya que, solamente en el primer tiempo, se despachó con un gol y una asistencia. Victoria por 2 a 1 para los Villanos.

Justamente , el extremo se encargó de abrir el partido a los 21 minutos por una gran contra de los Villanos, que agarraron mal parados a los Spurs y generó que Malen pudiera encarar para luego descargar con Buendía, quien definió con un zurdazo arriba para poner en ventaja a su equipo.

Pero eso no fue todo, porque sobre el final de la primera parte, el argentino volvió a destacarse. Y es que en el gol de Rogers, el argentino fue el encargado de iniciar la jugada con un gran pase profundo que descolocó a la defensa del Tottenham y, cuando recibió la devolución de Malen, realizó una asistencia de lujo: con el taco se la dejó al escocés para que definiera con un zurdazo bajo el 2-0 para su equipo, que se fue con una ventaja cómoda al entretiempo.

Después, en el segundo tiempo, le tocó aguantar junto al Villa la supremacía que tuvo el Tottenham en esa parte, ya que logró el descuento gracias al gol de Odobert a los nueve minutos y se lanzó con todo al ataque. De igual modo, los Villanos lograron aguantar y se llevaron un gran triunfo por 2-1 que los depositó en los 16vos. de final de la FA Cup.

