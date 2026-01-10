Ingresar
Los jugadores que le interesa sumar a Central Córdoba en lo que queda del mercado de pases

El club santiagueño busca seguir incorporando y tiene nuevos objetivos por delante.

Hoy 09:34

Central Córdoba continúa moviéndose en el mercado de pases y ya definió cuáles son sus próximas prioridades para reforzar el plantel que dirige Lucas Pusineri. Según pudo saberse, el club santiagueño tiene como objetivos a Vicente Poggi y Roberto Fernández.

Por el momento, en ambos casos se trata solo de intereses, sin negociaciones avanzadas, aunque la idea de la dirigencia es profundizar los contactos en breve para evaluar condiciones y posibilidades reales. En el caso de Roberto “Indio” Fernández, además, existe competencia, ya que Independiente también habría mostrado interés por el mediocampista, aunque en la misma situación: apenas un sondeo inicial.

En paralelo, en los últimos días había surgido el nombre de Agustín Martegani como una posible incorporación. El volante, que no tiene lugar en Boca, fue sondeado por Central Córdoba e incluso existió un acuerdo entre clubes, pero finalmente no se logró un entendimiento con el futbolista en cuanto a las condiciones personales, por lo que su llegada quedó descartada.

Así, el Ferroviario enfoca ahora todos sus cañones en los futbolistas del Tomba, con la intención de seguir reforzando el plantel de cara a la próxima temporada y darle a Pusineri más variantes para afrontar el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

