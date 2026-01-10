Patricia Bullrich visita Mar del Plata en busca de apoyos para la reforma laboral

La jefa del bloque de LLA en el Senado encabezará el “Conversatorio sobre la Modernización Laboral”. La acompañarán otros dirigentes oficialistas como Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro.

Hoy 10:50

La senadora, y jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, visita este sábado la ciudad de Mar del Plata, para reunirse con representantes de diferentes sectores sociales y económicos para debatir con ellos el proyecto de la reforma laboral.

Con el Gabinete en receso por vacaciones, la mesa chica que rodea al presidente Javier Milei intenta delinear la estrategia para conseguir los votos que le permitan aprobar la reforma laboral.

La exministra encabezará el “Conversatorio sobre la Modernización Laboral” en su estadía en la ciudad balnearia, acompañada por el senador provincial en uso de licencia Diego Valenzuela y el intendente local, Guillermo Montenegro, entre otros dirigentes.

Esa actividad será a las 17 en el Torreón del Monje (Paseo Jesús de Galindez), informaron fuentes libertarias a la Agencia Noticias Argentinas.

De esta forma, Bullrich pone en marcha el proceso de discusión de la reforma laboral que a partir de la semana próxima se activará también con representantes de la CGT en el Senado para incorporar algunos cambios en medio de la resistencia del sindicalismo.

El Gobierno, dividido por la reforma laboral: la mesa chica se debate entre más cambios o defender el texto original

Aún sin un acuerdo interno, el oficialismo se prepara para negociar de cara a la segunda mitad del período de sesiones extraordinarias. El ministro del Interior, Diego Santilli, activó gira por el interior en busca de votos.

La división al interior del Poder Ejecutivo se expresa entre quienes están dispuestos a discutir y modificar el proyecto, sosteniendo su esencia, frente a aquellos que consideran que, si bien es un texto de consenso, ya no hay mayor margen para realizarle cambios. La iniciativa viene de ser redactada por el Consejo de Mayo, donde recibió aportes de diferentes sectores empresariales.

De un lado del río se encuentra la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. Su apertura a la discusión quedó demostrada cuando optó por posponer el tratamiento en el recinto a costa de que sea debatida con mayor amplitud.

La exministra preside la Comisión de Trabajo de la Cámara alta, donde se dio cita a representantes de diferentes sectores para que expresen sus opiniones sobre el proyecto del oficialismo. Por allí pasaron desde el Secretario de Trabajo, Julio Cordero, hasta la CGT.