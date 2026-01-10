Ingresar
“Erraron otra vez”: Milei celebró el pago a bonistas y aseguró que no se tomó nueva deuda

El presidente compartió en X la explicación del economista Juan Ramón Rallo sobre la operatoria por US$ 4.200 millones, realizada con recursos propios y préstamos del BCRA, y criticó a quienes anticipaban un nuevo default.

Hoy 12:11

Este viernes, el Gobierno anunció el pago del vencimiento que tenía con bonistas privados por unos US$ 4200 millones. Se cubrió con una combinación del préstamo que acordó el BCRA con bancos internacionales, depósitos del Tesoro y fondos de la privatización de las represas.

En su cuenta de X, el presidente Javier Milei celebró la noticia y compartió una intervención pública del economista español Juan Ramón Rallo.

El nacido en Castillón descartó que el Gobierno haya tomado nueva deuda para pagarles a los bonistas y explicó cómo fue la operatoria.

“El gobierno de Javier Milei está refinanciando su deuda actual, no tomando nueva deuda”, comenzó su exposición Rallo y explicó: “Sencillamente, no puede estar tomando nueva deuda porque tiene superávit, gasta menos que sus ingresos”.

Por último, indicó que “es lo que hacen todos los países serios, por más que sea raro en la Argentina que vive defaulteando”.

El mandatario compartió ese recorte e ironizó sobre los comentarios de “gran parte de los economistas profesionales”: “Desde mediados de 2025 agitaron el fantasma del default. Erraron otra vez. Fin”.

