Cuándo se juega la final de la Supercopa entre Barcelona y Real Madrid

El encuentro se podrá ver en exclusiva a través de Flow Sports y contará con seguimiento minuto a minuto en Diario Panorama.

Hoy 12:38

La definición de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid se disputará el domingo 11 de enero a las 16 horas de Argentina, en el Estadio King Abdullah Sport City de Yeda, Arabia Saudita. El encuentro se podrá ver en exclusiva a través de Flow Sports y contará con seguimiento minuto a minuto en Diario Panorama.

El Barcelona llega a esta final luego de golear 5-0 al Athletic Club de Bilbao en las semifinales y atraviesa un gran presente futbolístico bajo la conducción de Hansi Flick. El Blaugrana es líder de La Liga, con cuatro puntos de ventaja sobre su clásico rival, y cuenta con una ofensiva que atraviesa el mejor momento de la temporada.

El Real Madrid, en tanto, accedió a la definición tras vencer al Atlético de Madrid en un nuevo derbi madrileño y buscará sumar otro título a sus vitrinas. El equipo dirigido por Xabi Alonso ya sabe lo que es vencer al Barcelona en este ciclo: el primer clásico de la era Alonso terminó con triunfo merengue por 2-1, con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

El partido no tiene un favorito claro. Si bien el Barcelona llega mejor desde lo futbolístico, al Real Madrid nunca se lo puede dar por vencido en este tipo de instancias. Además, el Merengue no podrá contar con Mbappé, que continúa recuperándose de una lesión en la rodilla, una baja sensible para una final que promete ser intensa y cargada de expectativa.