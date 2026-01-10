Ingresar
Gustavo “Tortuga” Fernández ilusionado con su llegada a Mitre: "Espero hacerlo de la mejor manera”

El delantero de 35 años se mostró entusiasmado y confiado en poder adaptarse rápido al equipo aurinegro.

Hoy 13:06

En el marco de una exigente pretemporada, Gustavo “Tortuga” Fernández expresó su entusiasmo por su llegada a Mitre para disputar la Primera Nacional. El delantero de 35 años es uno de los refuerzos del Aurinegro y ya trabaja a la par del plantel con la ilusión de ser una pieza importante en la temporada que se aproxima.

Llego con mucha expectativa, muy contento de estar acá y espero hacerlo de la mejor manera”, declaró el atacante, que arriba desde Gimnasia de Jujuy y que rápidamente comenzó a integrarse al grupo y a la dinámica del cuerpo técnico.

Con su llegada, Mitre suma jerarquía y recorrido en el frente de ataque, y el propio Tortuga ya se ilusiona con devolver esa confianza con goles, sacrificio y compromiso en una temporada que promete ser exigente en la Primera Nacional.

