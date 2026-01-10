Ingresar
Gonzalo Córdoba es nuevo refuerzo de Mitre para la Primera Nacional

El mediapunta llega desde el East Riffa Sports Club de Baréin para sumarse al plantel aurinegro de cara a la próxima temporada.

Hoy 13:10

Mitre continúa reforzándose de cara a la temporada y en las últimas horas confirmó la llegada de Gonzalo Córdoba como nuevo jugador del club. El mediapunta, nacido en el año 2000, arriba desde el East Riffa Sports Club de Baréin para integrarse al plantel que disputará la Primera Nacional.

Córdoba se desempeña como mediapunta, una posición clave para generar juego y aportar desequilibrio en los metros finales. Tras su experiencia en el fútbol del Medio Oriente, el jugador vuelve al país con el objetivo de relanzar su carrera y convertirse en una alternativa importante dentro del esquema del cuerpo técnico aurinegro.

De esta manera, Mitre suma una nueva cara en ataque y sigue dando forma a su plantel para afrontar una temporada exigente, con el objetivo de ser competitivo y protagonista en la Primera Nacional.

