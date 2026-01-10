Ingresar
Video: una mujer fue detenida por robarle $2 millones a una jubilada de 94 años

La mujer sorprendió a la víctima mientras contaba su jubilación y el aguinaldo; pese a la detención, el dinero no pudo ser recuperado.

Hoy 13:55

Una mujer de 29 años fue detenida este sábado acusada de robarle los ahorros a una jubilada de 94 años en su vivienda de la calle La Rioja. Según informaron fuentes policiales, la víctima se encontraba contando el dinero de su jubilación y aguinaldo cuando la delincuente irrumpió en el domicilio y, sin mediar demasiadas palabras, le dijo: "A vos te busco", para luego sustraerle los billetes y escapar rápidamente.

Las autoridades iniciaron la investigación y, gracias a las imágenes de una cámara de seguridad, lograron identificar a la presunta autora del hecho, de apellido Suárez. Tras un allanamiento en una vivienda del barrio La Católica, la mujer fue capturada por personal policial.

Pese a la detención, los efectivos no pudieron recuperar el dinero sustraído, y la causa quedó bajo investigación por robo agravado, a cargo de la fiscalía correspondiente.

