Disney evalúa a Kathryn Hahn para el rol de Madre Gothel en el remake de Enredados

La actriz, conocida por su trabajo en el UCM, podría unirse a Teagan Croft y Milo Manheim en la nueva versión en acción real del clásico animado.

Hoy 15:19

Disney está avanzando con el desarrollo de su remake en acción real de Enredados y, según trascendió, Kathryn Hahn está siendo considerada para interpretar a Madre Gothel, la icónica villana de la historia de Rapunzel. La información fue difundida por Deadline, aunque el estudio aún no emitió declaraciones oficiales sobre su posible incorporación.

De confirmarse, la actriz compartiría elenco con Teagan Croft como Rapunzel y Milo Manheim como Flynn Rider, roles ya vinculados al proyecto.

En la película animada original de 2010, Madre Gothel es la antagonista que mantiene a Rapunzel aislada utilizando el poder mágico de su cabello para conservar la juventud eterna. En etapas previas del proceso, Scarlett Johansson había estado asociada al papel, pero se retiró debido a compromisos con The Batman - Part II y el nuevo reinicio de El exorcista.

El remake será dirigido por Michael Gracey, conocido por El gran showman (2017) y Better Man (2024). Jennifer Kaytin Robinson está a cargo del guion, mientras que Kristin Burr produce el proyecto a través de Burr! Productions, con Lucy Kitada como productora ejecutiva.

La versión animada original recaudó casi 600 millones de dólares a nivel mundial y contó con las voces de Mandy Moore, Zachary Levi y Donna Murphy. Por ahora, Disney no ha confirmado una fecha de estreno para esta nueva adaptación en acción real.