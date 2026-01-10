Netflix confirma la temporada 8 de Black Mirror

Charlie Brooker anunció el regreso de la serie y adelantó que las nuevas historias profundizarán aún más en la distopía tecnológica.

Hoy 15:24

Netflix renovó oficialmente Black Mirror para una octava temporada, consolidando a la serie como una de las producciones más emblemáticas de la plataforma. El anuncio llega tras el final de Stranger Things, y marca la continuidad de una de las ficciones más influyentes del catálogo.

El creador de la serie, Charlie Brooker, confirmó la noticia en una entrevista con Tudum, donde aseguró que “Black Mirror va a volver” y que los nuevos episodios serán, en sus palabras, “más Black Mirror que nunca”. Brooker destacó que la posibilidad de seguir ampliando el proyecto resultó para él una “agradable sorpresa y un honor”, y bromeó sobre su conocida ironía respecto a las emociones humanas.

“Por suerte, sí tiene futuro… así que puedo confirmar que Black Mirror volverá, justo a tiempo para que la realidad lo alcance”, anticipó al referirse al tono de las próximas historias.

La temporada 7, estrenada en abril de 2025, obtuvo las mejores críticas desde la cuarta entrega, alcanzando una valoración destacada en Rotten Tomatoes. Episodios como “Eulogy” y “Common People” fueron especialmente celebrados, junto con las actuaciones de Paul Giamatti y Rashida Jones, ambos nominados a los próximos Globos de Oro. La serie también compite por el premio a mejor miniserie o película antológica para televisión.

Desde su estreno en 2011 en Channel 4, Black Mirror ha mantenido su sello característico: relatos distópicos y autoconclusivos que examinan el vínculo entre sociedad y tecnología. Aunque su paso a Netflix en 2016 amplió su alcance y formato, parte de su esencia original se fue transformando con el tiempo.

A lo largo de su trayectoria, la serie obtuvo dos Premios Emmy, por los episodios “San Junípero” (2017) y “USS Callister” (2018), además de múltiples nominaciones internacionales. Entre sus proyectos más ambiciosos se encontró “Bandersnatch”, la película interactiva estrenada en 2018 y retirada del catálogo en mayo de 2025.

De cara al futuro, Brooker adelantó que busca seguir experimentando con nuevas formas y tonos narrativos, sin perder la identidad que convirtió a la serie en un referente. Aunque aseguró que los límites creativos siguen abiertos, también aclaró con humor: “Es muy poco probable que alguna vez veas un baile country en Black Mirror”.