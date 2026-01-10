Adolescente discutió con su novio e intentó quitarse la vida ahorcándose

La joven fue trasladada al Hospital Zonal de Añatuya, donde permanece fuera de peligro y en observación.

Hoy 15:43

Una adolescente de 19 años del barrio La Merced, en Añatuya, fue asistida anoche luego de un episodio de autolesión que se produjo tras una discusión con su novio. El hecho ocurrió alrededor de las 20:10, momento en que personal de la Comisaría 41ª recibió el aviso sobre el ingreso de la joven al hospital zonal.

De acuerdo con el testimonio brindado a los efectivos por el padre de la adolescente, la joven se dirigió al baño de la vivienda en un estado de fuerte alteración emocional. Familiares que advirtieron la situación intervinieron rápidamente y lograron asistirla, evitando consecuencias mayores ya que habría intentado ahorcarse valiéndose de una soga.

La adolescente ingresó al centro de salud con lesiones leves en la zona del cuello, pero en estado estable. El equipo médico dispuso su observación preventiva, y confirmaron que se encuentra fuera de peligro.